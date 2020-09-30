Правозахисна організація Amnesty International припиняє діяльність в Індії

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що змушена припинити діяльність в Індії через "репресії" з боку уряду країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Amnesty International також звинувачує уряд Індії у підтримці "полювання на відьом" щодо правозахисних організацій.

Організація заявляє, що її банківські рахунки заморожені, тому вона була змушена звільнити своїх співробітників в Індії та призупинити всі проєкти.

"Ми зіштовхнулися з досить безпрецедентною ситуацією в Індії. Amnesty International India систематично стикається з хвилею нападів, знущань та переслідувань з боку уряду", - сказав Раджат Хосла, старший директор групи з питань досліджень, адвокації та політики.

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"Це все через правозахисну діяльність, яку ми проводили, уряд не хоче відповідати на поставлені нами запитання, будь то щодо наших розслідувань заворушень у Делі або придушення опозиції у Джамму та Кашмір", - додав Хосла.

Уряд Індії наразі не надав відповіді на ці звинувачення.

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