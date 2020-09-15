На Лесбосі біженці не хочуть переселятися до нового табору

У Греції після пожежі у селі Морія мігранти не хочуть залишатися на острові Лесбос та переселятися в новий тимчасовий табір, а місцеві жителі й влада не бажають їх бачити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що на грецькому острові Лесбос сотні мігрантів розмістилися в тимчасовому наметовому містечку за межами головного порту Мітіліні – на колишньому армійському стрільбищі.

Як відомо, після пожежі в центрі з приймання біженців в селі Морія без даху над головою опинилися 12 тис. осіб. Багато хто вимагає, щоб їх відправили на материк або в інші європейські країни.

«Ми рухаємося до катастрофи. Економічного зростання немає. У нас мав розвиватися туризм. Але вже 5-6 років туристів немає. Ми живемо в перманентному страху», — розповіла одна з мешканок села Морія.

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Інший місцевий житель також невдоволений ситуацією: «Мігранти повинні виїхати якомога швидше. Коли вони тільки прибули, ми добре до них ставилися. Але вони зруйнували наш острів. Уряд Греції теж у цьому винен».

Глава муніципальної ради Морії Янніс Мастроджіанніс заявив, що мігранти — перш за все люди, ми «їм дали все, що могли».

Проте люди більше не бажають чути ніяких обіцянок. Вони просять, аби центр з прийому біженців, названий так само як їх село, остаточно закрили.

Цієї суботи на острові Лесбос відбулося кілька стихійних демонстрацій мігрантів, під час яких сталися сутички з поліцією.

Греція знаходиться на одному з головних шляхів мігрантів із Близького Сходу до Західної Європи.