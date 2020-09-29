Болгарія в ООН підтримала білоруських протестувальників

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що білоруський народ має право вимагати проведення вільних виборів.

Про це він сказав під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми із занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації у Білорусі. Болгарія підтримує права та вимоги білоруського народу стосовно демократичного майбутнього та вільних й чесних виборів”, - сказав Борисов.

На його переконання, зусилля міжнародної спільноти мають бути спрямовані на підтримку й допомогу у проведенні "інклюзивного національного діалогу стосовно мирного виходу із кризи”.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив на посаду" на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій. Так само вчинили Канада та Велика Британія.