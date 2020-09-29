Глави МВС ЄС планують до кінця року щомісяця обговорювати міграційну політику

Глави МВС країн ЄС планують зустрічатися щомісяця до кінця року з метою обговорення спільної міграційної політики.

Це анонсував міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер на спільній з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом і єврокомісаром Ільвою Йоханссон пресконференції 28 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

Зеегофер поінформував, що у жовтні планується відеоконференція, у листопаді – додаткова, незапланована раніше, зустріч у Брюсселі за безпосередньої участі міністрів і ще одна в такому ж форматі – в грудні. Темою всіх буде подальше обговорення запропонованого Європейською комісією міграційного пакета і вироблення «спільної європейської політики майбутнього».

Глава німецького МВС має «обережні сподівання», що ще до кінця року вдасться досягти «політичної згоди». До середини наступного року, вже за час головування Португалії, - завершити політичну дискусію і схвалити пропозицію ЄК.

Зеегофер висловив задоволення, що все більше країн не відхиляють пропозиції відразу та інтенсивно їх обговорюють. Для більшого ефекту найближчими тижнями планується провести двосторонні переговори з найбільш впертими країнами, які виступають проти розподілу біженців. ФРН як головуюча в Раді ЄС «зробить усе, аби запустити процес для досягнення політичного консенсусу», - заявив міністр.

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Єврокомісар з питань внутрішньої політики Їльва Йоханссон зауважила, що запропонований ЄК пакет – це 500 сторінок. Вона поскаржилася, що ЄС до цього часу не спромігся виробити спільну політику щодо біженців, і висловила сподівання, що це наразі вдасться.

Віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас сказав про «новий початок переговорів» і про необхідність дати відсіч популістам, які спекулюють на темі біженців.

Усі політики підкреслили, що міграція, біженці - одна з найважливіших тем ЄС і одна з найскладніших.

Як повідомляв Укрінформ, кількість шукачів притулку, зокрема, нелегальних мігрантів, у Європі зростає. Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер раніше заявляв, що ЄС має відповісти на цей виклик спільною політикою.