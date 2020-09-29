Глави МВС ЄС планують до кінця року щомісяця обговорювати міграційну політику

Глави МВС ЄС планують до кінця року щомісяця обговорювати міграційну політику

Укрінформ
Глави МВС країн ЄС планують зустрічатися щомісяця до кінця року з метою обговорення спільної міграційної політики.

Це анонсував міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер на спільній з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом і єврокомісаром Ільвою Йоханссон пресконференції 28 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

Зеегофер поінформував, що у жовтні планується відеоконференція, у листопаді – додаткова, незапланована раніше, зустріч у Брюсселі за безпосередньої участі міністрів і ще одна в такому ж форматі – в грудні. Темою всіх буде подальше обговорення запропонованого Європейською комісією міграційного пакета і вироблення «спільної європейської політики майбутнього».

Глава німецького МВС має «обережні сподівання», що ще до кінця року вдасться досягти «політичної згоди». До середини наступного року, вже за час головування Португалії, - завершити політичну дискусію і схвалити пропозицію ЄК.

Зеегофер висловив задоволення, що все більше країн не відхиляють пропозиції відразу та інтенсивно їх обговорюють. Для більшого ефекту найближчими тижнями планується провести двосторонні переговори з найбільш впертими країнами, які виступають проти розподілу біженців. ФРН як головуюча в Раді ЄС «зробить усе, аби запустити процес для досягнення політичного консенсусу», - заявив міністр.

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Єврокомісар з питань внутрішньої політики Їльва Йоханссон зауважила, що запропонований ЄК пакет – це 500 сторінок. Вона поскаржилася, що ЄС до цього часу не спромігся виробити спільну політику щодо біженців, і висловила сподівання, що це наразі вдасться.

Віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас сказав про «новий початок переговорів» і про необхідність дати відсіч популістам, які спекулюють на темі біженців.

Усі політики підкреслили, що міграція, біженці - одна з найважливіших тем ЄС і одна з найскладніших.

Як повідомляв Укрінформ, кількість шукачів притулку, зокрема, нелегальних мігрантів, у Європі зростає. Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер раніше заявляв, що ЄС має відповісти на цей виклик спільною політикою.

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