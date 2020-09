У морі поблизу Лівії загинули щонайменше 13 мігрантів

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала речниця Міжнародної організації з міграції Сафа Мсехлі.

“Сумні новини з Лівії: 13 людей зникли в морі й тіла трьох загиблих вже виявили після того, як човен затонув неподалік від узбережжя”, - зазначила Мсехлі.

Вона додала, що 22 людини, які вижили у корабельній аварії, були доставлені на берег у риболовецьких суднах.

“Співробітники лівійського департаменту Міжнародної організації з міграції надають їм невідкладну допомогу”, - наголосила речниця.

