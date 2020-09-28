Макрон наполягає на відновленні засідань Європарламенту у Страсбурзі – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон вимагає від президента Європарламенту Девіда Сассолі відновити із жовтня сесійні засідання законодавчого органу ЄС у Страсбурзі, які були призупинені через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у листі французького лідера до президента Європарламенту, оприлюдненому газетою Les Dernières Nouvelles d'Alsace, передає кореспондент Укрінформу.

"Це є вашою відповідальністю – негайно повернутися до нормального інституційного функціонування і відновити пленарні сесії у Страсбурзі, починаючи з жовтня", - звернувся Макрон до президента ЄП.

Президент Франції відзначив, що санітарна ситуація через епідемію коронавірусу залишається важкою, але вона однаково складною, як у Брюсселі, так і у Страсбурзі.

Через карантинні обмеження Європарламент не проводить пленарні засідання у своїх будівлях у Страсбурзі вже упродовж семи місяців. Водночас, згідно з угодами про ЄС, пленарні сесії повинні проводитися у Страсбурзі, на території Франції, 12 разів на рік.

Макрон закликав Сассолі дотримуватися європейського законодавства у цьому зв’язку.

Через скасування засідань ЄП у Страсбурзі столиця Ельзасу несе великі фінансові збитки. Найбільше страждає готельний і ресторанний сектори, адже на пленарні засідання до Страсбурга щомісяця приїжджають сотні і тисячі депутатів, їхніх помічників, адміністративних співробітників, журналістів.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 вересня у світі зафіксовано 33 306 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 002 389 летальних випадків і 24 637 458 випадків одужання.

Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA