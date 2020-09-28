Макрон наполягає на відновленні засідань Європарламенту у Страсбурзі – ЗМІ
Про це йдеться у листі французького лідера до президента Європарламенту, оприлюдненому газетою Les Dernières Nouvelles d'Alsace, передає кореспондент Укрінформу.
"Це є вашою відповідальністю – негайно повернутися до нормального інституційного функціонування і відновити пленарні сесії у Страсбурзі, починаючи з жовтня", - звернувся Макрон до президента ЄП.
Президент Франції відзначив, що санітарна ситуація через епідемію коронавірусу залишається важкою, але вона однаково складною, як у Брюсселі, так і у Страсбурзі.
Через карантинні обмеження Європарламент не проводить пленарні засідання у своїх будівлях у Страсбурзі вже упродовж семи місяців. Водночас, згідно з угодами про ЄС, пленарні сесії повинні проводитися у Страсбурзі, на території Франції, 12 разів на рік.
Макрон закликав Сассолі дотримуватися європейського законодавства у цьому зв’язку.
Через скасування засідань ЄП у Страсбурзі столиця Ельзасу несе великі фінансові збитки. Найбільше страждає готельний і ресторанний сектори, адже на пленарні засідання до Страсбурга щомісяця приїжджають сотні і тисячі депутатів, їхніх помічників, адміністративних співробітників, журналістів.
Як повідомлялося, станом на ранок 28 вересня у світі зафіксовано 33 306 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 002 389 летальних випадків і 24 637 458 випадків одужання.
Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA