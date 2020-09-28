Франція занепокоєна ситуацією в Нагірному Карабаху – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим висловив занепокоєння у зв'язку зі збройною сутичкою на вірменсько-азербайджанській лінії зіткнення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Trend.

Макрон також наголосив на важливості врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Під час телефонної розмови в неділю президент Азербайджану поінформував, що 27 вересня в результаті тяжкого артилерійського обстрілу Вірменією позицій збройних сил Азербайджану і населених пунктів уздовж лінії фронту загинули цивільні особи і військовослужбовці, Збройні сили Азербайджану у відповідь на це проводять успішну контрнаступальну операцію.

Алієв наголосив, що відповідальність за подальший розвиток подій, пов'язаних з військовою провокацією Вірменії, лягає на політичне і військове керівництво Вірменії.

Під час телефонної розмови сторони домовилися здійснювати контакти за допомогою дипломатичних каналів.

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Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

За даними Міноборони Азербайджану, під час бойових дій у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.

У Міноборони Вірменії 27 вересня заявили про загибель 16 осіб і понад 100 поранених, пізніше був опублікований список ще 15 загиблих під час бойових дії.

Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила, що станом на ранок 28 вересня було госпіталізовано 26 мирних жителів з різними тілесними ушкодженнями.

Раніше на екстреному засіданні парламенту Азербайджану (Міллі Меджлісу) було прийнято рішення про запровадження воєнного стану. Також оголошено часткову мобілізацію.

Вірменія також оголосила воєнний стан і повну військову мобілізацію.

МЗС України заявило, що глибоко занепокоєне у зв'язку з загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.