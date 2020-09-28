Франція занепокоєна ситуацією в Нагірному Карабаху – Макрон
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Trend.
Макрон також наголосив на важливості врегулювання конфлікту шляхом переговорів.
Під час телефонної розмови в неділю президент Азербайджану поінформував, що 27 вересня в результаті тяжкого артилерійського обстрілу Вірменією позицій збройних сил Азербайджану і населених пунктів уздовж лінії фронту загинули цивільні особи і військовослужбовці, Збройні сили Азербайджану у відповідь на це проводять успішну контрнаступальну операцію.
Алієв наголосив, що відповідальність за подальший розвиток подій, пов'язаних з військовою провокацією Вірменії, лягає на політичне і військове керівництво Вірменії.
Під час телефонної розмови сторони домовилися здійснювати контакти за допомогою дипломатичних каналів.
Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.
За даними Міноборони Азербайджану, під час бойових дій у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.
У Міноборони Вірменії 27 вересня заявили про загибель 16 осіб і понад 100 поранених, пізніше був опублікований список ще 15 загиблих під час бойових дії.
Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила, що станом на ранок 28 вересня було госпіталізовано 26 мирних жителів з різними тілесними ушкодженнями.
Раніше на екстреному засіданні парламенту Азербайджану (Міллі Меджлісу) було прийнято рішення про запровадження воєнного стану. Також оголошено часткову мобілізацію.
Вірменія також оголосила воєнний стан і повну військову мобілізацію.
МЗС України заявило, що глибоко занепокоєне у зв'язку з загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.