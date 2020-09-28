У Монголії виявили випадок чуми у людини

Вірогідний випадок бубонної чуми було зафіксовано у провінції Ховд на заході Монголії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву Національного центру зоонозних хвороб Монголії.

Зазначається, що 25-річна пацієнтка та 19 людей, які перебували із нею у близькому контакті, перебувають в ізоляції у місцевій лікарні.

За словами медиків, зараження, вірогідно, відбулося через м’ясо бабака, яке жінка з’їла минулого тижня.

“Хоча полювання на бабака у Монголії заборонене, багато місцевих жителів вважають його м’ясо делікатесом та ігнорують закон”, - стверджує Сіньхуа.

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У Національному центрі зоонозних хвороб Монголії попередили, що 17 із 21 монгольських провінцій перебувають під загрозою поширенню бубонної чуми, тож громадськість закликають відмовитися від споживання м’яса бабаків.

“З початку року на території Монголії було виявлено 22 вірогідні випадки інфікування бубонною чумою, шість з яких було підтверджено лабораторними аналізами. Троє із шести хворих пацієнтів померли”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: бубонна чума — це бактеріальна хвороба, яку поширюють блохи, що живуть на тілі диких гризунів на кшталт бабака. Відповідно до інформації ВООЗ, у разі відсутності лікування, дорослу людину бубонна чума може вбити усього за 24 години.

Фото: Shen Bohan // ZUMAPRESS.com