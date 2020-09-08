У Монголії виявили третій випадок смерті від бубонної чуми
Укрінформ
У Монголії зафіксована третя смерть в результаті зараження бубонною чумою.
Про це повідомляє Montsame.
Відомо, що 38-річний житель Завханского аймака на заході країни в серпні з'їв м'ясо бабаків, у результаті чого заразився чумою і помер.
У 25 осіб, з якими контактував загиблий, інфекція виявлена не була.
Нагадаємо: 12 серпня в Монголії від бубонної чуми помер 42-річний чоловік. Цей випадок став другим летальним в країні з початку спалаху. Випадки зараження бубонною чумою були виявлені в Китаї. Там в регіоні Внутрішня Монголія через смерть людини заблокували ціле селище.
Фото: Shen Bohan // ZUMAPRESS.com