Глава МЗС Білорусі заявляє в ООН про спроби нав'язати країні "кольорову революцію"

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, виступаючи перед делегатами 75-ї сесії Генасамблеї ООН, заявив, що Білорусі намагалися нав'язати «кольорову революцію», але спроба не вдалася.

Тези його виступу опубліковано на офіційному сайті ООН, повідомляє Укрінформ.

При цьому Макей засудив «посилення спроб ряду країн щодо зловживання трибуною ООН, включаючи Раду Безпеки, на догоду своїм вузьким політичним амбіціям». «Мова йде, у тому числі, про сфокусовану увагу окремих західних країн до ситуації в Білорусі, яка дійсно зараз склалася непростою в силу певних обставин, нав'язаних нам, перш за все, ззовні», - сказав глава МЗС Білорусі.

За його словами, на президентських виборах 9 серпня «народ зробив свій вибір». «Вибір на користь стабільної і процвітаючої держави. Вибір на користь миру і добросусідства. Вибір на користь сталого розвитку. Однак замість того, щоб поважати цей вибір, ми бачимо прагнення розхитати ситуацію в країні », - вважає Макей.

Він назвав все, що відбувається навколо Білорусі, «невдалою спробою нав'язати кольорову революцію». Міністр заявив, що зовнішнє втручання, спрямоване на підрив державного ладу, триває. «Окремі, які межують з цинізмом, заяви з боку низки наших західних сусідів про, нібито, турботу про суверенітет Білорусі та її добробут насправді є ні чим іншим, як спробами втягнути країну в хаос і анархію, які відкинуть Білорусь в її розвитку на багато років назад», - заявив з трибуни Генеральної Асамблеї представник Мінська.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурацію вперше не було анонсовано заздалегідь.

Опозиційно налаштовані активісти у Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської у неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Фото: Вадим Замировський, TUT.BY