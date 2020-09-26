Проти адміністрації Трампа подали позов 3,5 тисячі американських компаній

Близько 3,5 тисяч американських компаній, включаючи Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen і Home Depot, подали позов до суду — вони стверджують, що федеральна влада США незаконно підвищили мита на китайські товари.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

У якості відповідачів названі Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і Прикордонно-митна служба США.

Згідно з позовом, адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо введення тарифів і порушила ряд процедур.

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Адміністрація Трампа, своєю чергою, стверджує, що підвищення мит виправдане, оскільки Китай продовжує розкрадання американської інтелектуальної власності та зобов'язує американські компанії надавати доступ до їх технологіями в обмін на право роботи на китайському ринку.

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вживуть заходів у відповідь на рішення Світової організації торгівлі визнати незаконним підвищення мит на китайські товари.

Фото: Білий дім