Проти адміністрації Трампа подали позов 3,5 тисячі американських компаній
Про це передає Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".
У якості відповідачів названі Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і Прикордонно-митна служба США.
Згідно з позовом, адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо введення тарифів і порушила ряд процедур.
Адміністрація Трампа, своєю чергою, стверджує, що підвищення мит виправдане, оскільки Китай продовжує розкрадання американської інтелектуальної власності та зобов'язує американські компанії надавати доступ до їх технологіями в обмін на право роботи на китайському ринку.
Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вживуть заходів у відповідь на рішення Світової організації торгівлі визнати незаконним підвищення мит на китайські товари.
Фото: Білий дім