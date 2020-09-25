Пентагон стурбований, що Трамп може вивести війська на вулиці під час виборів - NYT

Висловлені президентом Трампом сумніви щодо чесності майбутніх виборів у США, а також його бажання застосувати війська для придушення протестів після смерті Джорджа Флойда викликали стурбованість в Міноборони США.

Як пише The New York Times, у керівних колах Пентагону налаштовані зробити все, аби Трамп не вивів військових на вулиці в разі можливої поразки на виборах, передає Укрінформ.

"Представники Міністерства оборони приватно обговорювали можливість того, що Трамп спробує використати будь-які громадянські заворушення навколо виборів, щоби перехилити чашу терезів на свою користь. Кілька представників Пентагону заявили, що такий крок (із залученням Збройних сил – ред.) може спричинити відставки в колах високопоставлених генералів, починаючи з самого верху, (командувача Об'єднаним комітетом начальників штабів – ред.) генерала Міллі", - зауважує видання.

У цьому зв'язку наводиться цитата з письмової доповіді Марка Міллі профільному комітету Палати представників ще місяць тому. "Я глибоко вірю в принцип аполітичності американських військових. У разі суперечки навколо будь-якого аспекту виборів, закон уповноважує вирішувати розбіжності американські суди та Конгрес США, а не військових. Я не бачу жодної ролі Збройних сил США в цьому процесі", - заявив високопоставлений генерал.

Джерела NYT також зазначають, що можливий наказ президента Трампа щодо виведення військ на вулиці "навряд чи привітає" і керівник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун, який є афроамериканцем. Він висловив свою позицію ще під час інциденту із загибеллю Джорджа Флойда, випустивши недвозначне відеозвернення.

Газета також нагадує, що під час протестів влітку цього року Трамп хотів застосувати Закон проти повстань 1807 року, щоби вивести війська в американські міста. Однак тоді його спроби зустріли категоричний супротив з боку міністра оборони Марка Еспера та генерала Марка Міллі. Це стримало Трампа, хоча він був дуже невдоволений.

Як повідомляв Укрінформ, нинішній глава Білого дому впродовж останніх днів неодноразово ставив під сумнів можливість мирної передачі влади в разі перемоги на виборах Джо Байдена.

Фото: The White House