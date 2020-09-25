У результаті вибуху у тунелі на сході Туреччини постраждали 11 осіб

У результаті вибуху на місці прокладання тунелю на північному сході Туреччини постраждали щонайменше 11 людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

«Вибух стався в частині тунелю, що будується в провінції Байбурт в районі гори Коп на шосе Ерзурум-Байбурт, що з'єднує східну Анатолію зі східною частиною Чорноморського регіону», - повідомив телеканал.

У результаті інциденту постраждало 11 робітників, які працювали на будівництві. За попередньої інформацію слідчих, причиною інциденту став вибух метану.

Після вибуху стався обвал всередині тунелю й частина робітників опинилася у пастці, звідки їх витягнули рятувальники.

«Швидкими» поранених перевезли до лікарень в Байбурті та Ерзурумі. Дехто з постраждалих в результаті вибуху отримав опіки.