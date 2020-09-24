Акція Stop Putin's Terror: у Берліні перед посольством РФ організували флешмоб

У рамках тижневої акції Stop Putin's Terror, яка проходить у Берліні перед посольством Російської Федерації в ФРН цілодобово з 18 до 26 вересня, в четвер було організовано флешмоб з «протестною» музикою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наше завдання – переформатувати протестні рухи, акції в Німеччині і показати те, що цей режим є небезпечним для Німеччини, для Європи. Це може вплинути на введення жорстких санкцій, зупинити «Північний потік 2», розколоти російські еліти. І тоді ми разом з вами переможемо», - заявив кореспонденту агентства один з організаторів Дмитро Баграш.

У Берліні перед посольством РФ триває акція Stop Putin's Terror / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Він додав, що організувати подібну акцію в Росії, вийти там на вулицю наразі неможливо.

До ініціативи росіян, не згодних з тим, що відбувається на їх батьківщині, долучилися також українці, білоруси, чеченці – представники народів, які постраждали від путінського режиму. «Ми всі маємо одно ворога, ім’я якому – Путін», - підкреслив Баргаш.

«Нас усіх об’єднує одне: ми протестуємо проти злочинного, ганебного, терористичного режиму, який засів у Кремлі, проти злочинів, які він скоїв», - додав політолог і публіцист Ігор Ейдман, один з засновників Форуму російськомовних європейців, двоюрідний брат Бориса Нємцова, вбитого в Москві в лютому 2015 року.

На «Площі Бориса Нємцова», яка з’явилася на алеї Унтер-ден-Лінден на тиждень, встановлено його портрет, а також портрети жертв російських спецслужб, яких було вбито, або зроблено спробу вбити як на території Росії, так і за кордоном – в Україні, Великобританії, Африці, Німеччині тощо.

На майданчику, у «протестному наметовому містечку» багато фото, плакатів, прапорів, самовар з написом «Новічок». На великому наметі перераховано теми, які повинні бути не байдужими для європейців, адже підривають безпеку і демократію: російська пропаганда, дестабілізація, підтримка крайніх лівих і крайніх правих, втручання у вибори, корупція, розв’язання війни в Україні, втручання у внутрішні справи Білорусі, створення кризи біженців через підтримку війн у Сирії та Лівії.