У Польщі зіткнулися два шкільні автобуси, є постраждалі

У Сілезькому воєводстві на півдні Польщі зіткнулися два шкільні автобуси, в результаті чого постраждало семеро осіб.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Оnet, cеред постраждалих є четверо дітей.

Надзвичайна ситуація сталася о 16:20 (за київським часом) у населеному пункті Панкі Сілезького воєводства в результаті зіткнення двох автобусів. За попередньою інформацією, один з автобусів, виїжджаючи з другорядної дороги, не поступився транспортному засобу, який мав перевагу.

ДТП зі шкільними автобусами в Польщі Фото: klobucka.pl

Обидва автобуси перевозили дітей шкільного віку. В одному з них перебувало 46 осіб, серед яких було 42 дитини, троє опікунів та водій. В другому автобусі перебувало п’ятеро осіб: троє дітей, водій та опікун.

За інформацією місцевої поліції, постраждало 12 осіб, семеро з яких перевезено до лікарень міста Ченстохова, а п’ятьом надано допомогу на місці. Серед осіб, яких було госпіталізовано, четверо дітей, двоє водіїв та один опікун. Решту дітей з місця ДТП забрали батьки.

Фото: klobucka.pl