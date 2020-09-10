У Британії шкільний автобус в’їхав у міст, постраждали 15 дітей

У британському Вінчестері шкільний автобус в'їхав у міст, травм зазнали 15 учнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

Після ДТП, що сталася о 8-й годині ранку у четвер, п’ятеро дітей зі значними травмами відправлені до лікарні. Ще 12 отримали незначні тілесні пошкодження.

За словами очевидців, водій автобуса їхав по новому маршруту. Ймовірно, він, не розрахувавши габарити автобуса, думав проїхати залізничний міст безперешкодно. В результаті інциденту дах автобуса повністю зруйновано.

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Як повідомили у поліції, в автобусі були учні місцевої школи 11 -16 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди.

Фото: РА