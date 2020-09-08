Єфремову дали вісім років колонії

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

Один з потерпілих заявив до Єфремова позов на суму близько 7 млн ​​руб. Суд знизив цю суму до 800 тис. руб. Інші потерпілі вимагали у Єфремова символічну компенсацію в рубль.

Артиста взяли під варту в залі суду. До вироку він перебував під домашнім арештом.

Зазначається, що держобвинувачення просило призначити акторові покарання у вигляді 11 років колонії загального режиму, а захист - ухвалити "будь-який" вирок, який не буде пов'язаний з позбавленням волі.

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Раніше Пресненський суд Москви визнав винним актора Михайла Єфремова у справі про смертельну ДТП у центрі Москви.

Як повідомляв Укрінформ, ДТП за участю Єфремова сталося 8 червня на Садовому кільці в Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого Сергій Захаров від отриманих травм помер. У момент аварії артист був п'яний.

3 вересня Єфремов у суді визнав провину у справі про смертельну ДТП, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов у момент зіткнення був на пасажирському місці.

Фото: ТАСС