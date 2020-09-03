Єфремов у суді визнав свою провину в смертельній ДТП

Російський актор Михайло Єфремов у Пресненському суді заявив, що визнає провину у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

"Ваша честь, зачекайте, я хочу визнати провину - я визнаю провину!", - заявив він до початку засідання.

На 3 вересня в суді призначено дебати сторін.

Після затримання актор провину визнавав, під домашнім арештом він випустив відеозвернення, в якому покаявся у скоєнному. Однак у суді він почав говорити, що провини не визнає, оскільки не пам'ятає, що сталося того дня. Його захист привів на процес свідків, які говорили, нібито Єфремов у момент зіткнення перебував на пасажирському місці.

Держобвинувачення вважає провину актора повністю доведеною.

Прокурор попросив суддю засудити актора до 11 років колонії загального режиму і заборонити йому керувати автомобілем протягом трьох років, повідомляє«Медуза».

1 вересня суд завершив дослідження доказів у справі. Суд заслухав близько двох десятків свідків. Свідки зі сторін обвинувачення і потерпілих наполягали, що бачили Єфремова за кермом, а також, що він був в автомобілі один. Потерпілими у справі визнані вдова, брат і два сина загиблого Сергія Захарова. Вони заявили цивільні позови про компенсацію моральної шкоди: дружина, молодший син і брат не захотіли "брудних" грошей і заявили символічний позов у розмірі одного рубля. Старший син вимагає від актора 7,3 млн рублів.

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Єфремова обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило з необережності смерть людини (п. "а" ч. 4 ст. 264 КК).

8 червня на Садовому кільці позашляховик актора виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон служби доставки. Загинув водій вантажівки Сергій Захаров. Актора після затримання помістили під домашній арешт.