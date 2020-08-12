Медики підтвердили інсульт у російського актора Єфремова

Співробітники Боткінської лікарні в Москві підтвердили інсульт у артиста Михайла Єфремова, фігуранта справи про ДТП зі смертельним результатом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС з посиланням на адвоката актора Ельмана Пашаєва.

«Лікарі підтвердили, що у Єфремова інсульт. Його стан оцінюється як середньої тяжкості, загрози життю немає», - сказав Пашаєв, який відвідав підзахисного в лікарні.

У вівторок повідомлялося, що Єфремова швидкою допомогою було вивезено з Пресненського суду Москви в лікарню.

Як повідомляв Укрінформ, ДТП за участю Єфремова сталося 8 червня на Садовому кільці в Москві. Внаслідок аварії загинув водій Сергій Захаров, що керував фургоном, в який в'їхав актор. В той момент артист перебував у стані сп'яніння.

Єфремов пізніше заявив, що не визнає провину, тому що, за його твердженням, нічого не пам'ятає.

Фото: tvc.ru