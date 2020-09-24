У Франції збільшили відпустку для батька при народженні дитини
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про таке урядове рішення оголосив у середу президент Франції Еммануель Макрон.
«28 днів, щоб бути поряд у перші моменти з народження наших дітей», - йдеться в інфографіці на Twitter президента Франції.
Раніше у Франції батько мав право взяти оплачувану відпустку до 14 днів при народженні дитини.
Якщо роботодавець відмовлятиметься забезпечувати цю соціальну пільгу, то йому загрожує штраф у 7 500 євро.
Згідно з урядовими оцінками, реалізація цієї соціальної пільги вимагатиме від 500 млн євро бюджетних коштів.
Уперше рішення про надання батькові відпустки при народженні дитини, спочатку на 11 днів, французький уряд ухвалив у 2002 році.
Серед європейських країн аналогічне законодавство діє в Іспанії, Норвегії, Швеції, Португалії.