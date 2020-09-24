У Франції збільшили відпустку для батька при народженні дитини

У Франції збільшили з 14 до 28 днів період обов’язкової оплачуваної відпустки для батька при народженні дитини.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про таке урядове рішення оголосив у середу президент Франції Еммануель Макрон.

«28 днів, щоб бути поряд у перші моменти з народження наших дітей», - йдеться в інфографіці на Twitter президента Франції.

Раніше у Франції батько мав право взяти оплачувану відпустку до 14 днів при народженні дитини.

Якщо роботодавець відмовлятиметься забезпечувати цю соціальну пільгу, то йому загрожує штраф у 7 500 євро.

Згідно з урядовими оцінками, реалізація цієї соціальної пільги вимагатиме від 500 млн євро бюджетних коштів.

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Уперше рішення про надання батькові відпустки при народженні дитини, спочатку на 11 днів, французький уряд ухвалив у 2002 році.

Серед європейських країн аналогічне законодавство діє в Іспанії, Норвегії, Швеції, Португалії.