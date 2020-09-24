Туркменістан готовий надати майданчик для переговорів про мир в Афганістані

Встановлення миру в Афганістані можливо лише дипломатичними методами, і Туркменістан готовий надати майданчик для подібних переговорів.

Про це заявив президент Туркменістану Гурбангули Бердимухаммедов під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"Світ, безпеку і розвиток в Центральній Азії безпосередньо залежать від врегулювання ситуації в Афганістані. Позиція Туркменістану тут багато важить і незмінна: переговорному процесу альтернативи немає ... Як нейтральна держава і безпосередній сусід Афганістану наша країна готова забезпечити на своїй території необхідні політичні та організаційні умови для налагодження мирного діалогу між урядом Афганістану і всіма сторонами, зацікавленими в політичному врегулюванні ситуації в Афганістані ", - сказав Бердимухаммедов.

На його переконання, ключовою умовою політичної стабілізації, економічного і соціального відновлення Афганістану, його успішної інтеграції в світові господарські процеси виступає реалізація великих інфраструктурних проектів з афганською участю, в першу чергу в таких сферах як енергетика, транспорт і комунікації.

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"Послідовно працюючи в цьому напрямі, наша країна, як відомо, ініціювала будівництво газопроводу за маршрутом Туркменістан - Афганістан - Пакистан - Індія, а також залізничних гілок, ліній оптоволоконного зв'язку з виходом на територію Афганістану, які вже вступили в стадію практичної реалізації. Закликаємо міжнародне співтовариство, бізнес-структури, фінансові інститути до більш активної залученості в цю роботу ", - підкреслив президент Туркменістану.

Як повідомлялося, в Досі 12 вересня розпочалися прямі мирні переговори між урядом Афганістану і представниками радикального ісламістського руху "Талібан".