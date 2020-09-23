У Боснії і Герцеговині затримали підозрюваного в участі у війні на Донбасі

У Боснії і Герцеговині жителя Баня-Луки (Республіка Сербська), громадянина цієї країни, затримали за підозрою в участі у збройному конфлікті на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Klix із посиланням на боснійське Державне агенство розслідувань і захисту (SIPA).

«Вчора в Баня-Луці одну людину затримали через кримінальне правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом БіГ, статтею 162а», - повідомив речник SIPA Лука Міладінович.

За його словами, затриманий перебуває у приміщенні відомства, надалі прокуратура вирішить його статус. Ім'я затриманого не розголошують.

Зазначається, що спочатку після прибуття чоловіка до Сараєва ним зацікавилися співробітники МВС Республіки Сербської (один із автономіних ентитетів БіГ) - його шукали через несплачений штраф за порушення дорожнього руху. Штраф він не заплатив, тому що перебував в Україні.

Після одного дня арешту як покарання за несплату штрафу SIPA заарештувала його вже у зв'язку з участю в бойових діях на території іноземної держави.

Деталі цього інциденту поки що не розголошуються.