У Боснії і Герцеговині затримали підозрюваного в участі у війні на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Klix із посиланням на боснійське Державне агенство розслідувань і захисту (SIPA).
«Вчора в Баня-Луці одну людину затримали через кримінальне правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом БіГ, статтею 162а», - повідомив речник SIPA Лука Міладінович.
За його словами, затриманий перебуває у приміщенні відомства, надалі прокуратура вирішить його статус. Ім'я затриманого не розголошують.
Зазначається, що спочатку після прибуття чоловіка до Сараєва ним зацікавилися співробітники МВС Республіки Сербської (один із автономіних ентитетів БіГ) - його шукали через несплачений штраф за порушення дорожнього руху. Штраф він не заплатив, тому що перебував в Україні.
Після одного дня арешту як покарання за несплату штрафу SIPA заарештувала його вже у зв'язку з участю в бойових діях на території іноземної держави.
Деталі цього інциденту поки що не розголошуються.