У Білорусі заарештували ще одного музиканта після вуличного концерту

Суд Заводського району Мінська заарештував соліста Гомельського метал-гурту Gods Tower Владислава Новожилова на 8 діб після вуличного концерту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

"Новожилов В.Ф. (Gods Tower) - 8 діб", - написав його колега, музикант Алесь Таболіч у соцмережах.

Як повідомлялося, Новожилова затримали співробітники правоохоронних органів після вуличного концерту в Мінську в суботу, 19 вересня.

Владислав Новожилов (відомий під ім'ям Lesley Knife) - соліст відомого Гомельського гурту Gods Tower, який виступає в стилі метал.

Вчора суд Заводського району Мінська засудив до 8 діб арешту музиканта Олександра Помідорова (справжнє прізвище - Кривошеєв) за нібито участь в акції протесту. Він брав участь у вуличному концерті разом з Новожиловим.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.