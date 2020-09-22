Позиції України та ЄС щодо ситуації в Білорусі збігаються — Кулеба

Позиції України та Європейського Союзу у питанні щодо ситуації в Білорусі загалом збігаються.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної з віцепрезидентом Європейської комісії, високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем пресконференції 22 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не обійшлося без обговорення ситуації в Білорусі і я радий, що наші позиції з цього чутливого питання загалом співпадають”, - зазначив Кулеба за результатами зустрічі з Боррелем.

Спільна пресконференція Жозепа Борреля і Дмитра Кулеби/ Фото надано прес-службою МЗС України

Як повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.