Туреччина поновила дослідження в Середземному морі

Туреччина відновила сейсмологічні дослідження в Середземному морі, біля берегів Кіпру.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині, з посиланням на Управління навігації, гідрографії та океанографії Військово-морських сил Туреччини.

«Сейсмічні дослідження судно Barbaros Hayrettin Paşa проводитиме з 20 вересня до 20 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Також у роботах з сейсмологічної розвідки будуть задіяні судна Tanux-1 та Apollo Moon. Роботи будуть проводитися в акваторії східного Середземномор'я біля узбережжя Кіпру.

Як відомо, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів в цей регіон спонукало Грецію до відправки в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між кораблями, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

НАТО надало платформу для переговорів і зниження напруги в Східному Середземномор'ї, які відбулися 17 вересня и стосувалися «заходів роз’єднання» військових сил для уникнення інцидентів у східній частині Середземного моря.