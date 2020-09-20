Тихановська заявила про готовність її команди до діалогу з Росією

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська переконана, що новий лідер Білорусі, який прийде після Лукашенка, як і її команда, буде готовий до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК, повідомляє Укрінформ.

"Нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ. Але це його рішення, його вибір, ми на нього ніяк вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша Координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками РФ", - сказала Тихановська.

При цьому вона підкреслила, що не бачить себе довготривалим майбутнім президентом Білорусі, суть її передвиборної програми була в організації нових чесних виборів. "І вже на цих виборах буде обраний президент. Я впевнена, що це буде дуже сильний лідер, з яким пан Путін знайшов би, про що домовитися і розмовляв би з ним, як з рівним, якщо він не бачить у мені людину, з якою він може поговорити", - пояснила Тихановська.

При цьому на її думку Білорусь і Росія - "дружні країни... росіяни як люди підтримують білорусів".

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатівв президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Пул Первой