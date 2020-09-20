Брюссель хоче повноважень для покарання інтернет-гігантів — єврокомісар

У Євросоюзі прагнуть отримати нові повноваження щодо покарання великих технологічних компаній.

Таку думку висловив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю газеті Financial Times.

Як зазначається, пропонований план передбачає примус технологічних гігантів до продажу деяких своїх європейських активів, якщо їх домінування на ринку буде вважатися загрозливим для інтересів клієнтів та більш дрібних конкурентів.

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За словами Бретона, пропоновані засоби правового захисту, що будуть використовуватися тільки в екстремальних обставинах, також включають можливість повного виключення великих технологічних груп з єдиного ринку.