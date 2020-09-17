В Ізраїлі закликають хасидів залишити кордон України і повернутися додому

В Ізраїлі закликають повернутися додому паломників-хасидів, які прибули на пропускні пункти українсько-білоруського кордону, щоб потрапити в Умань.

Як передає Укрінформ, про це заявив депутат Кнессету, глава міністерства вищої освіти та міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зеев Елькін, що є також членом міністерської комісії з питань нацбезпеки країни.

За словами Елькіна, попри численні спроби допомогти ізраїльтянам, які намагаються потрапити в Україну через Білорусь або Молдову, українська сторона дала остаточну негативну відповідь.

«Україна оголосила, що не дозволить в'їзд через прикордонні пункти... Я закликаю наших громадян повернутися до Ізраїлю та дотримуватися правил ізоляції після повернення», - наголосив міністр, слова якого цитує France24.

Як повідомлялося, з понеділка, 14 вересня, на нейтральній території між українським пунктом пропуску "Нові Яриловичі" та білоруським "Нова Гута" зібралося більш ніж тисяча хасидів, які мали намір потрапити до Умані на святкування юдейського нового року - Рош-га-Шана. З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції та забезпечення карантинних заходів 16 вересня український уряд прийняв постанову про тимчасове закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі". Транспортні засоби, які туди прибувають, направляються в інші пункти перетину кордону.

Раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду іноземців.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.