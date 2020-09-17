На Грецію йде рідкісний циклон, оголосили штормове попередження

Рідкісний середземноморський циклон «Янос» досягне Греції у цей четвер і накриє переважно західну частину країни. Через небезпеку влада оголосила штормове попередження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що в п’ятницю й суботу цей же циклон очікується на решті території материкової Греції та можливо на острові Крит.

Влада закликала населення бути пильними та зробити всі необхідні безпекові приготування перед приходом стихії.

Міністр цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас наголосив з цього приводу: «Ми маємо бути відвертими. Наслідки циклону «Янос» будуть подібними, як від дуже сильної негоди, але зі значно більшою інтенсивністю та тривалістю. Через потужні зливи можливі матеріальні збитки».

Минулого тижня в Греції, в районі Афін, вирували лісові пожежі, яким сприяли сильні вітри. Пожежникам вдалося загасити полум’я та не допустити серйозної катастрофи.

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