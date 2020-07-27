Циклон "Ханна" ударив по узбережжю США - у Техасі ввели надзвичайний стан

Циклон «Ханна» викликав заливні дощі й повені в низці прибережних районів на півдні Техасу.

Про це повідомляє Sky News.

«Тисячі будинків та підприємств залишилися без струму після того, як циклон «Ханна» вдарив по півдню американського штату Техас. Він досягнув берегів Техасу в суботу як шторм першої категорії (найнижчий з 5 рівнів), але згодом його сила спала до рівня звичайного тропічного шторму», - йдеться в повідомленні.

Наразі прогнозується, що сила шторму дедалі спадатиме. Але й досі сила вітру в деяких частинах штату досягає 60 миль за годину (96,5 кілометра за годину).

Трамп ввів у Техасі режим надзвичайної ситуації в зв'язку з ураганом "Хана"

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив у Техасі режим надзвичайної ситуації, пов’язаний із тропічним ураганом «Хана», оголошений режим полегшує отримання місцевою владою федеральної допомогти в боротьбі зі стихією. Читайте також: На США насувається потужний атлантичний ураган «Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп заявив, що в штаті Техас існує надзвичайна ситуація і наказав Федеральній допомозі доповнити зусилля держави та місцевого реагування через надзвичайні умови, що виникли внаслідок урагану "Ханна", що вдарив по штату 25 липня 2020 року, і триває досі», - йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті Білого дому. Варто нагадати, що в суботу режим надзвичайної ситуації був введений в 32 з 254 округів штату, здебільшого прибережних. Така міра дозволяє місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондів і залучити більше ресурсів при ліквідації наслідків стихійного лиха. Це, зокрема, дає можливість залучити до рятувальних або відновлювальних робіт Національну гвардію США.

фото: Sky News