Навколо Афін вирують лісові пожежі

Грецькі пожежники намагаються взяти під контроль низку лісових пожеж, що вирують неподалік столиці країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Грецькі пожежники за підтримки пожежної авіації борються з низкою лісових пожеж поблизу Афін та в інших частинах країни, проте потужний вітер, що роздмухує полум'я, заважає їхнім зусиллям.

Мешканців деяких прилеглих районів було попереджено про евакуацію зі своїх домівок. Місцева влада перекрила основні автошляхи, що ведуть до археологічних розкопок Суніон.

Пожежна служба повідомила, що близько 180 пожежників намагаються стримати лісові пожежі, що вирують в районі Феріз поблизу Калівії, за допомогою восьми гелікоптерів та п'яти літаків, а також місцевих волонтерів.

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Пожежі зафіксовані й неподалік від Неа Макрі, морського курорту на схід від Афін, на островах Андрос, Тасос та Кріт, а також у двох місцях на півдні Пелопоннесу.

Як повідомлялося, уряд Греції запровадив на острові Лесбос режим надзвичайного стану після пожежі у найбільшому в країні таборі для мігрантів. Наразі поліція розслідує причину займання.

Табір перебував на карантині з 2 вересня після того, як в одного з мігрантів виявили коронавірус. Згідно з останніми даними, загалом тут було підтверджено 35 випадків захворювання