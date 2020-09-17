Канада вимагає розслідування отруєння Навального

Разом із партнерами по G7 Канада вимагатиме детального розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

“Канада рада дізнатися про покращення стану Олексія Навального. Ми зичимо йому швидкого й повного видужання. Ми й надалі разом із партнерами по G7 вимагатимемо розслідування його отруєння. Відповідальні за це мусять бути покарані”, - зазначив Шампань

Нагадаємо, російський опозиціонер був госпіталізований 20 серпня до лікарні в Омську з літака після втрати свідомості. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.