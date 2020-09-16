Онуки Лукашенка забрали документи з ліцею Білоруського державного університету

Онуки президента Білорусі Олександра Лукашенка Анастасія та Дар'я забрали документи з ліцею Білоруського державного університету (БДУ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Анастасія і Дар'я - старші дочки середнього сина президента, Дмитра Лукашенка, який очолює президентський спортивний клуб.

Анастасія навчалася на гуманітарному профілі, минулого навчального року, в 10-му класі, вона стала віцеміс ліцею БДУ.

Також цього року серед тих, хто вступив до ліцею, була і Дар'я Лукашенко. Вона, як і старша сестра, обрала для себе гуманітарний профіль.

Чому Анастасія йде з ліцею БДУ, вона вирішила не розповідати, як і про те, де вона і сестра тепер навчатимуться.

"Нам відомо, що з ліцею дівчата пішли у вересні - за інформацією від учнів, сестри Лукашенко близько тижня після початку навчального року відвідували заняття - а потім забрали документи», - повідомляє видання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше з ліцею БДУ забрав документи Микола Лукашенко, молодший син президента Білорусі, який вступив на біологічний профіль.

Де тепер навчається молодший син президента, офіційно не повідомляється.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY