Онуки Лукашенка забрали документи з ліцею Білоруського державного університету

Онуки Лукашенка забрали документи з ліцею Білоруського державного університету

Укрінформ
Онуки президента Білорусі Олександра Лукашенка Анастасія та Дар'я забрали документи з ліцею Білоруського державного університету (БДУ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Анастасія і Дар'я - старші дочки середнього сина президента, Дмитра Лукашенка, який очолює президентський спортивний клуб.

Анастасія навчалася на гуманітарному профілі, минулого навчального року, в 10-му класі, вона стала віцеміс ліцею БДУ.

Також цього року серед тих, хто вступив до ліцею, була і Дар'я Лукашенко. Вона, як і старша сестра, обрала для себе гуманітарний профіль.

Чому Анастасія йде з ліцею БДУ, вона вирішила не розповідати, як і про те, де вона і сестра тепер навчатимуться.

"Нам відомо, що з ліцею дівчата пішли у вересні - за інформацією від учнів, сестри Лукашенко близько тижня після початку навчального року відвідували заняття - а потім забрали документи», - повідомляє видання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше з ліцею БДУ забрав документи Микола Лукашенко, молодший син президента Білорусі, який вступив на біологічний профіль.

Де тепер навчається молодший син президента, офіційно не повідомляється.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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