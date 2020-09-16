У Білорусі порахували збитки від акцій протесту

Збитки для благоустрою від акцій протесту в Білорусі оцінюють в 750 тисяч рублів.

Як передає Укрінформ з посиланням на телеграмканал TUT.BY, про це розповів начальник управління міського господарства та енергетики Мінміськвиконкому Володимир Лебедь.

За його словами, в перші дні після виборів 9 серпня демонстранти ламали квітники, навіси на зупинках, кашпо. Тепер же додаткові видатки потрібні в основному на зафарбовування несанкціонованих написів, прибирання і вивезення додаткового обсягу відходів.

Як зазначається, через це навантаження на працівників комунальних служб зросло в 1,5 раза.

Збитки житлофонду в свою чергу оцінюють в 120 тис. рублів.

Читайте також: Російські півтора мільярди не врятують батька білоруської автократії

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY