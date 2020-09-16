Йошіхіде Суґа офіційно став новим прем’єром Японії

Лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Йошіхіде Суґа обраний новим прем'єр-міністром країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Як зазначається, його кандидатуру підтримала більшість депутатів палати представників парламенту Японії – за нового прем'єра проголосували 314 парламентаріїв з 465. Також Суґа набрав більшість голосів у палаті радників Японії – 142 з 245.

Він пообіцяв продовжити політику свого попередника Сіндзо Абе, зокрема, реалізувати заходи щодо пом'якшення кредитно-грошової політики, зниження дефляції і стимулювання економіки. Крім того, він повідомляв про додаткові заходи підтримки національної економіки.

Очікується, що пізніше у середу після оголошення нового складу кабінету уряду у Токійському Імператорському палаці пройде інавгурація Йошіхіде Суґа та його пресконференція.

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Раніше Йошіхіде Суґа обіймав посаду головного секретаря Кабінету міністрів з грудня 2012 року. Він працював міністром внутрішніх справ та комунікацій з вересня 2006 року по серпень 2007 року.

Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив, що йде у відставку через погіршення стану здоров'я.

Фото: kyodonews.net