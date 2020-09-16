У Штатах вимагають відставки міністра охорони здоров'я через ситуацію з COVID-19

У Штатах вимагають відставки міністра охорони здоров'я через ситуацію з COVID-19

Укрінформ
Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер виступив із закликом до міністра охорони здоров'я і соціальних служб Алекса Азара піти в відставку після того, як стало відомо, що призначенці Трампа в міністерстві коригували звіти про COVID-19 в березні.

З відповідною заявою впливовий сенатор-демократ виступив у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Тепер абсолютно очевидно, що керівництво Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб дозволило одному з найважливіших федеральних відомств піти на поводу щоденних примх президента", - заявив Шумер.

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Він підкреслив, що закликає Азара подати у відставку негайно.

"Нам потрібен міністр охорони здоров'я, який би опікувався б американським народом, а не політичними інтересами президента Трампа", - підкреслив головний демократ у Сенаті.

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Нагадаємо: Алекс Азар не вперше потрапляє під критику та з вимогами звільнити посаду з часу початку пандемії коронавірусу, який спричинив загибель понад 195 тис. людей у США.

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