Дефіцит бюджету США перевищив рекордні $3 трильйони

Дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів у 2020 фіскальному році станом на кінець серпня перевищив рекордні 3 трлн доларів.

Про це свідчать останні статистичні дані, оприлюднені міністерством фінансів США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, згідно зі звітністю мінфіну, дефіцит бюджету найбільшої економіки світу сягнув $3,007 трлн. При цьому уточнюється, що надходження до федерального бюджету у 2020 фіскальному році становили майже $3,047 трлн, а видатки – близько $6,054 трлн.

Очікується, що загалом дефіцит бюджету США за 2020 рік може сягнути 3,3 трлн доларів, оскільки фіскальний рік у країні завершується 30 вересня. Для порівняння, у 2019 році цей показник становив близько 984 млрд доларів.

Нагадаємо, під час глобальної фінансової кризи у 2009 році дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів сягнув 1,4 трлн доларів.