Apple за день втратила $180 мільярдів - це найбільше падіння в історії ринку США
Укрінформ
За підсумками торгів у четвер, 3 вересня, капіталізація американської компанії Apple впала на 8%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ділове видання Barron’s.
Таким чином компанія втратила 180 млрд доларів США власної вартості.
Це падіння є найбільшою одноденною втратою вартості для будь-якої компанії за всю історію.
Зазначається, що капіталізація Apple все ще перевищує 2 трлн доларів США.
Як зауважує Yahoo News, попередній антирекорд був зафіксований у жовтні 2008 року. Тоді німецький автовиробник Volkswagen втратив за добу торгів 143 млрд доларів США.