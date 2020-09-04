Apple за день втратила $180 мільярдів - це найбільше падіння в історії ринку США

За підсумками торгів у четвер, 3 вересня, капіталізація американської компанії Apple впала на 8%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ділове видання Barron’s.

Таким чином компанія втратила 180 млрд доларів США власної вартості.

Це падіння є найбільшою одноденною втратою вартості для будь-якої компанії за всю історію.

Зазначається, що капіталізація Apple все ще перевищує 2 трлн доларів США.

Як зауважує Yahoo News, попередній антирекорд був зафіксований у жовтні 2008 року. Тоді німецький автовиробник Volkswagen втратив за добу торгів 143 млрд доларів США.