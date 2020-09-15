У світі від коронавірусу вилікувалися понад 21 мільйон осіб

У світі від коронавірусу вилікувалися понад 21 мільйон осіб

Укрінформ
У світі станом на ранок 15 вересня зареєстровано майже 29,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них понад 932 тисячі летальних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з ними, у світі зафіксовано 29 445 847 випадків COVID-19, зокрема 932 746 летальних, одужали 21 280 193 особи.

У першу четвірку за кількістю інфікованих входять США (6 749 289), Індія (4 930 236), Бразилія (4 349 544) та РФ (1 068 320).

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Як повідомлялося, в Україні станом на 14 вересня лабораторно підтверджено 156 797 випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали.

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