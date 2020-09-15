Глава зовнішньої розвідки РФ стверджує, що Навальний залишив Омськ без ознак отруєння
Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.
"Факт полягає в тому, що на момент, коли Олексій Навальний вилітав з території Росії, в його організмі якихось токсичних отруйних речовин не містилося. У зв'язку з цим у нас, звичайно, багато питань до німецької сторони", - сказав він журналістам у Москві.
За його словами, омські лікарі врятували політику життя і "провели найглибший комплекс досліджень та експертиз" на "найсучаснішому обладнанні, за найжорсткішими медичними протоколами".
"І будь-яких ознак наявності в організмі Олексія Навального отруйних речовин не виявлено, їх там не було", - сказав директор СЗР.
Він також зазначив, що всі наявні в Росії запаси "Новічка" були знищені відповідно до протоколів і регламентів ОЗХЗ, і це було зафіксовано у встановленому порядку.
Як повідомлялося, в Шаріте Навальний перебуває з 22 серпня. До цього він перебував у лікарні Омська, куди його доставили після того, як знепритомнів у літаку по дорозі з Томська в Москву.
2 вересня федеральний уряд Німеччини оголосив, що з ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу здійснила токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального і надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи «Новічок». Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація з заборони хімічної зброї.
14 вересня лікарі заявили, що дозволили Навальному вставати з ліжка.
Омські лікарі заявляли, що у Навального ні місцеві, ні московські лабораторії ознак отруєння не знайшли. Вони схиляються до діагнозу - порушення вуглеводного обміну.