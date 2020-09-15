Глава зовнішньої розвідки РФ стверджує, що Навальний залишив Омськ без ознак отруєння

Глава зовнішньої розвідки РФ стверджує, що Навальний залишив Омськ без ознак отруєння

Укрінформ
Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергій Наришкін стверджує, що російський опозиційний політик Олексій Навальний вилетів з Омська без ознак отруєння. 

Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.

"Факт полягає в тому, що на момент, коли Олексій Навальний вилітав з території Росії, в його організмі якихось токсичних отруйних речовин не містилося. У зв'язку з цим у нас, звичайно, багато питань до німецької сторони", - сказав він журналістам у Москві.

За його словами, омські лікарі врятували політику життя і "провели найглибший комплекс досліджень та експертиз" на "найсучаснішому обладнанні, за найжорсткішими медичними протоколами".

"І будь-яких ознак наявності в організмі Олексія Навального отруйних речовин не виявлено, їх там не було", - сказав директор СЗР.

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Він також зазначив, що всі наявні в Росії запаси "Новічка" були знищені відповідно до протоколів і регламентів ОЗХЗ, і це було зафіксовано у встановленому порядку.

Як повідомлялося, в Шаріте Навальний перебуває з 22 серпня. До цього він перебував у лікарні Омська, куди його доставили після того, як знепритомнів у літаку по дорозі з Томська в Москву.

2 вересня федеральний уряд Німеччини оголосив, що з ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу здійснила токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального і надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи «Новічок». Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація з заборони хімічної зброї.

14 вересня лікарі заявили, що дозволили Навальному вставати з ліжка.

Омські лікарі заявляли, що у Навального ні місцеві, ні московські лабораторії ознак отруєння не знайшли. Вони схиляються до діагнозу - порушення вуглеводного обміну.

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