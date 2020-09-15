На Фіджі стався потужний землетрус

Поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 6,1.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Землетрус зафіксували в 04.12 за часом UTC.

Епіцентр підземних поштовхів був за 154 км на північ від міста Ламбаса і в 367 км на північний схід від столиці Фіджі Суви.

Осередок землетрусу залягав на глибині 2 км.

Дані про руйнування і постраждалих поки що не надходили. Загроза цунамі не оголошувалася.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня щонайменше 34 людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,1 в іранській провінції Голестан.