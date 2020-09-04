В Японії стався землетрус, є постраждалі

Внаслідок землетрусу магнітудою 5 у центральній частині Японії постраждали щонайменше 11 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

За даними японських метеорологів, стихійне лихо сталося у п’ятницю, 4 вересня, о 9:10 за місцевим часом у префектурі Фукуй. Епіцентр був зареєстрований на глибині у 10 км.

Зазначається, що серед постраждалих є однорічна дівчинка.

Читайте також: Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус

Як повідомляв Укрінформ, біля узбережжя Чилі стався третій за добу потужний землетрус.

Фото: Kyodo