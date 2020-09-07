В Ірані стався землетрус, постраждали десятки людей

Щонайменше 34 людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,1 в іранській провінції Голестан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tehran Times.

За даними тегеранського Університету з сейсмології, епіцентр стихійного лиха був зафіксований у місті Раміан о 2-й годині ночі у понеділок, 7 вересня, на глибині 9 км.

Наразі немає інформації про загиблих.

Раніше, у листопаді 2017 року, в результаті землетрусу магнітудою 7,3 в іранській провінції Керманшах загинули понад 660 людей та понад 10 тисяч осіб постраждали.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці землетрус магнітудою 6,6 стався поблизу тихоокеанської держави Вануату.

Фото з сайту Tehran Times