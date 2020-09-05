В Ірані вибухнула цистерна з хлором, понад 200 постраждалих

Щонайменше 217 людей постраждали унаслідок вибуху цистерни з хлором у провінції Ілам на заході Ірану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, внаслідок "вибуху газоподібного хлору" в селі у західній провінції Ілам постраждали 217 людей.

Даних про жертви унаслідок інциденту наразі немає.

В Ірані сталася низка вибухів та пожеж у період з червня по липень, деякі з яких відбулися на військових, ядерних та промислових об'єктах або поблизу них.