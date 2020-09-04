У Тбілісі стався вибух: є загиблий та постраждалі

У столиці Грузії Тбілісі стався вибух біля будівлі філармонії, внаслідок якого одна людина загинула.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Georgia Today.

Крім того, ще троє людей зазнали ушкоджень. Поранених госпіталізували, одному з них роблять операцію.

Вибух стався у п’ятницю, 3 вересня, о 16:20 у приміщенні клубу "Дежавю".

На місці події працюють бригади поліції, пожежно-рятувальної служби та швидкої допомоги.

За попередніми даними, вибухнув кисневий балон під час ремонтних робіт. Однак офіційної версії причин інциденту наразі немає.

Триває розслідування за фактом порушення правил техніки безпеки під час будівельних робіт, що призвело до загибелі людини.

Фото: Руставі2