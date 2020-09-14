Варшава прокоментувала зустріч Путіна та Лукашенка

Польща не погоджуватиметься з надмірним втручанням Росії у внутрішні справи Білорусі.

На цьому під час брифінгу для ЗМІ, коментуючи зустріч президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в Сочі, заявив в понеділок у Варшаві глава канцелярії президента Польщі Міхал Дворчик.

"Абсолютно не можна погоджуватися з тим, щоб Росія надмірно втручалася у внутрішні події в Білорусі",- зазначив Дворчик.

Він додав, що йдеться про вплив на демократичні процеси в Білорусі.

Водночас глава канцелярії президента РП зазначив, що про військову інтервенцію РФ "взагалі не може бути й мови".

"Ми сподіваємося, що Росія не піддасться на такі спокуси",- підкреслив Дворчик.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що протестувальники поки що "не перетнули червону лінію".

У свою чергу Путін зазначив, що Росія і Білорусь домовилися про надання Мінську кредиту на 1,5 млрд доларів. Путін також повідомив, що після проведення спільних навчань під Брестом російські війська повернуться до місць постійної дислокації в РФ.