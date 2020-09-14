Лукашенко і Путін зустрінуться сьогодні в Сочі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить сьогодні робочий візит до Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА повідомили у пресслужбі білоруського президента.

У місті Сочі Лукашенко зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори пройдуть у форматі "сам на сам".

Зазначається, що лідери країн обговорять "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, тематику союзних відносин", а також міжнародну проблематику.

Раніше прес-секретар Путіна Пєсков заявляв, що за підсумками переговорів двох лідерів не планується ні підсумкової пресконференції, ні підписання документів.

Як відомо, Росія пообіцяла Лукашенку захист і допомогу в разі ескалації ситуації всередині країни.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.