ВООЗ зафіксувала понад 300 тисяч хворих на COVID-19 за добу

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про рекордний добовий приріст захворюваності на коронавірус.

Такі дані представлені на сайті ВООЗ, передає Укрінформ.

Станом на 13 вересня в усьому світі кількість інфікованих збільшилася на 307 тисяч, з яких 94,3 тисячі випадків зараження припало на Індію, 45,5 тисяч — на США і 43,7 тисячі — на Бразилію.

За даними ВООЗ, глобальне число пацієнтів, яким був поставлений діагноз Covid-19, сягнуло 28 637 952 осіб. При цьому 917 тисяч 417 людей померли від небезпечної недуги.

Нагадаємо: в Україні 13 вересня виявили 2476 нових хворих на коронавірус. З початку пандемії в країні Covid-19 підтвердили у 154 335 осіб, з них 3178 - померли (+30 за останню добу), 68 893 - одужали.