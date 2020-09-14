Папа Римський закликав владу країн прислухатися до голосу протестувальників

Папа Римський Франциск закликав владу країн, де проходять протести, прислухатися до співгромадян, забезпечити повну повагу прав людини та громадянських свобод.

Про це, як передає Укрінформ, він заявив під час зустрічі з вірянами на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє Радиё Ватикан.

«Численні народні протести висловлюють наростальну стурбованість громадянського суспільства в особливо критичній політичній і соціальній ситуації», - зазначив понтифік.

Після молитви «Ангел Господній» він закликав демонстрантів «мирно говорити про свої проблеми, не піддаючись спокусі агресії і насильства», а державну владу - «прислухатися до голосу своїх співгромадян і задовольнити їх законні сподівання, забезпечуючи повну повагу прав людини і громадянських свобод».

Понтифік також закликав церковні громади в цих країнах докладати зусиль для діалогу і примирення.

Раніше глава Католицької церкви у Білорусі архієпископ Тадеуш Кондрусевич засудив насильство в країні після виборів 9 серпня, а також висловив протест проти дій силовиків біля Червоного костелу, коли 26 серпня правоохоронці заблокували у храмі Святого Симона і Святої Єлени в Мінську демонстрантів та прихожан.

31 серпня до Білорусі без пояснення причин не пустили митрополита Кондрусевича, який повертався з Польщі, хоч він є білоруським громадянином.

Читайте також: Папа Римський закликає списати борги найбільш враженим пандемією країнам

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.