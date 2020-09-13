Протести у Білорусі: проти дій влади виступили футболісти

Близько сотні білоруських футболістів Вищої та Першої ліг, зарубіжних чемпіонатів, молодіжної та національної збірних виступили із засудженням насильства щодо учасників протесту.

Як передає Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода, спортсмени опублікували на YouTube відеозвернення до білоруської влади.

"Ми записали це відео, тому що не можемо мовчати. Мовчати, коли б'ють наших людей, друзів, колег. Ми - футболісти з різних команд, але з однієї країни, керуємося тільки совістю і нетерпимістю до всього, що відбувається навколо", - йдеться у зверненні.

Як зазначає видання, до цього часу білоруські футболісти і представники інших ігрових видів спорту не висловлювалися щодо ситуації в Білорусі. Їхніх прізвищ немає під відкритим листом пів тисячі спортсменів з політичними вимогами до влади. Винятком є ​​мінські "Крумкачи", чиїх гравців затримали, побили і хотіли судити за участь у "нападі" на службовий автомобіль міліції, на якому були відсутні розпізнавальні знаки.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановьска - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фоото: nn.by