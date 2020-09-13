Протести у Білорусі: проти дій влади виступили футболісти

Протести у Білорусі: проти дій влади виступили футболісти

Відео
Укрінформ
Близько сотні білоруських футболістів Вищої та Першої ліг, зарубіжних чемпіонатів, молодіжної та національної збірних виступили із засудженням насильства щодо учасників протесту.

Як передає Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода, спортсмени опублікували на YouTube відеозвернення до білоруської влади.

"Ми записали це відео, тому що не можемо мовчати. Мовчати, коли б'ють наших людей, друзів, колег. Ми - футболісти з різних команд, але з однієї країни, керуємося тільки совістю і нетерпимістю до всього, що відбувається навколо", - йдеться у зверненні.

Як зазначає видання, до цього часу білоруські футболісти і представники інших ігрових видів спорту не висловлювалися щодо ситуації в Білорусі. Їхніх прізвищ немає під відкритим листом пів тисячі спортсменів з політичними вимогами до влади. Винятком є ​​мінські "Крумкачи", чиїх гравців затримали, побили і хотіли судити за участь у "нападі" на службовий автомобіль міліції, на якому були відсутні розпізнавальні знаки.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановьска - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фоото: nn.by

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